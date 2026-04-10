Сотрудники МЧС России на месте взрыва в Промышленном округе на улице Партизанской во Владикавказе

Сотрудники МЧС России на месте взрыва в Промышленном округе на улице Партизанской во Владикавказе

В районе взрыва во Владикавказе ввели режим ЧС

НАЛЬЧИК, 10 апр — РИА Новости. Во Владикавказе ввели режим чрезвычайной ситуации в районе взрыва на складе пиротехнической продукции в Партизанском переулке, сообщил мэр города Вячеслав Мильдзихов.

"Зона ЧС оцеплена, действует пропускной режим", — написал он в Telegram-канале

Введенные меры действуют в границах улиц Интернациональной, Маркова и самого переулка, где прогремел взрыв. Оперативная группа уточняет обстановку и проводит оценку масштабов ЧС. Разбор завалов прекратили из-за риска обрушения здания. Электро-, водо- и теплоснабжение домов полностью восстановили.

ЧП произошло сегодня днем. Начался пожар, площадь которого составила 750 квадратных метров. По данным экстренных служб, причиной могло стать нарушение правил обращения с открытым огнем.