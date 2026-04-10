В районе взрыва во Владикавказе ввели режим ЧС - РИА Новости, 10.04.2026
18:58 10.04.2026 (обновлено: 21:01 10.04.2026)
Во Владикавказе ввели режим ЧС в районе взрыва на складе пиротехники

Сотрудники МЧС России на месте взрыва в Промышленном округе на улице Партизанской во Владикавказе
НАЛЬЧИК, 10 апр — РИА Новости. Во Владикавказе ввели режим чрезвычайной ситуации в районе взрыва на складе пиротехнической продукции в Партизанском переулке, сообщил мэр города Вячеслав Мильдзихов.
"Зона ЧС оцеплена, действует пропускной режим", — написал он в Telegram-канале.
Введенные меры действуют в границах улиц Интернациональной, Маркова и самого переулка, где прогремел взрыв. Оперативная группа уточняет обстановку и проводит оценку масштабов ЧС. Разбор завалов прекратили из-за риска обрушения здания. Электро-, водо- и теплоснабжение домов полностью восстановили.
ЧП произошло сегодня днем. Начался пожар, площадь которого составила 750 квадратных метров. По данным экстренных служб, причиной могло стать нарушение правил обращения с открытым огнем.
По последним данным, два человека погибли, еще 15 пострадали, в том числе двое детей. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
