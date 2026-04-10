20:08 10.04.2026 (обновлено: 20:17 10.04.2026)
Работы на месте ЧП во Владикавказе остановили из-за угрозы обрушения здания

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России на месте взрыва в Промышленном округе на улице Партизанской во Владикавказе
НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Работы по разбору завалов на месте взрыва во Владикавказе приостановлены из-за угрозы обрушения здания, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Вынуждены приостановить работы по разбору завалов на месте ЧП – есть риск обрушения здания", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, пострадали 15 человек, в том числе двое детей. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ПроисшествияВладикавказСергей МеняйлоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
