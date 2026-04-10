18:19 10.04.2026 (обновлено: 18:52 10.04.2026)
Мастера-взрывника, раненного в шахте под Ростовом, доставили в больницу

© Ростовский следком/MAXСотрудники СК РФ осматривают вход в шахту в Ростовской области, где произошел хлопок при проведении работ по заряжению забоя
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Мастер-взрывник, пострадавший во время ЧП в шахте "Шерловская-Наклонная" в Ростовской области, доставлен в больницу, сообщил гендиректор АО "Донуголь" Юрий Бурняшов.
По данным следствия, при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте произошел хлопок. Возбуждено уголовное дело. По сведениям Бурняшова, в результате происшествия погиб проходчик, и пострадал мастер-взрывник. Еще два человека, находившиеся в забое в момент случившегося, не пострадали.
"Спасатели ВГСЧ (военизированной горноспасательной части - ред.) оперативно оказали пострадавшему первую помощь и эвакуировали на поверхность. Пострадавший доставлен в больницу", - сказал журналистам Бурняшов.
