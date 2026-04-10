Минздрав сообщил о состоянии одного из пострадавших при ЧП во Владикавказе

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Четырнадцать пострадавших в результате взрыва доставлены в больницы Владикавказа, состояние троих тяжелое, один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.