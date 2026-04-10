Врачи федеральных медцентров координируют ситуацию во Владикавказе
16:04 10.04.2026 (обновлено: 16:12 10.04.2026)
Врачи федеральных медцентров координируют ситуацию во Владикавказе

Врачи федеральных медцентров координируют помощь пострадавшим во Владикавказе

© МЧС Северной Осетии — Сотрудники МЧС на месте происшествия во Владикавказе
Сотрудники МЧС на месте происшествия во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© МЧС Северной Осетии
Сотрудники МЧС на месте происшествия во Владикавказе
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров организованы по ситуации с пострадавшими при ЧП во Владикавказе, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим во Владикавказе координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - сказал он.
В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, ранены 14 человек, в том числе двое детей. Глава Северной Осетии сообщал, что четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
Сотрудники МЧС России на месте взрыва в Промышленном округе на улице Партизанской во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Меняйло рассказал о состоянии детей, пострадавших при ЧП во Владикавказе
Вчера, 15:21
 
