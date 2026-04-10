Врачи федеральных медцентров координируют ситуацию во Владикавказе

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости . Телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров организованы по ситуации с пострадавшими при ЧП во Владикавказе, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, ранены 14 человек, в том числе двое детей. Глава Северной Осетии сообщал, что четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.