Во Владикавказе на месте ЧП из-под завалов извлекли тело второго погибшего

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Тело второго погибшего извлекли из-под завалов на месте взрыва во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС России сообщили, что тело одного погибшего после взрыва на складе с пиротехникой в центре Владикавказа извлекли из-под завалов.
"Из-под завалов извлечено тело второго погибшего", - сообщил Меняйло в своем Telegram-канале.
В пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением.