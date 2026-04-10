Во Владикавказе на месте ЧП из-под завалов извлекли тело второго погибшего

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Тело второго погибшего извлекли из-под завалов на месте взрыва во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением.