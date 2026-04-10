Замглавы Минпромторга Роман Чекушов: "российская полка" будет расширяться

Русская традиционная кухня завоевывает все большее признание в мире, поэтому в России решили создать ГОСТ национальных блюд. О том, как планируется поддерживать рестораторов, какие товары первыми появятся на "российской полке", об интересе российского бизнеса к Кубе и основных торговых партнерах нашей страны рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. Беседовала Александра Веселова.

– Недавно прошла межправительственная комиссия с Кубой. Остается ли интерес российских компаний к локализации производств на фоне непростой ситуации с энергоснабжением острова?

– Сейчас первая задача с экономической точки зрения – это восстановить нормальное энергоснабжение на острове. Потому что все промышленные проекты "завязаны" непосредственным образом на нем. В начале апреля начал разгружаться наш танкер на 100 тысяч тонн сырой нефти на Кубе.

Крупнейшим нашим проектом на Кубе является металлургический комбинат "Антильяна де Асеро им. Хосе Марти". Ключевое для нас то, что 93% контракта в стоимостном выражении уже исполнено. Это практически финал. Мы договорились с кубинскими партнерами о том, что они работают над планом энергоснабжения. Мы же постараемся запустить прокатное производство после погашения оставшейся небольшой задолженности, что повысит оборот реализации металлопродукции и позволит на эти деньги дальше его развивать.

– Интерес к Кубе проявляли российским автопром. Какая сейчас ситуация в этой отрасли?

– По поводу автомобильной сборки, здесь тоже вопрос, касающийся электроэнергии. Как только на острове ситуация с электроэнергией восстановится, то все планы будут выполнены. Представители ГАЗа и УАЗа в рамках выставки FIHAV были заинтересованы развивать свою представленность на Кубе.

– Каких договоренностей удалось добиться с Кубой в промышленности и торговле?

– Не так давно на межправительственной комиссии проговорили с кубинскими партнерами, что к управлению промышленными производствами на территории республики будут допущены российские компании. Это важный прорыв, поэтому я думаю, что больше бизнеса теперь будет заинтересовано в рассмотрении острова как точки приложения своих инвестиций.

– Кто у нас входит в пятерку крупнейших внешнеторговых партнеров?

– Традиционно на первом месте у нас, конечно, Китай. Приятно, что он – партнер в части ввоза российских несырьевых неэнергетических товаров. То есть, ведь это глубокое заблуждение, что мы продаем только сырье в Китай. Нет. У нас неэнергетический экспорт вырос с Китаем в 2025 году на 19% к 2024 году.

Конечно, очень важна и евразийская интеграция. Поэтому второе и третье места занимают наши партнеры по евразийскому экономическому союзу – это Белоруссия и Казахстан. Отрадно, что четвертое и пятое место – это страны дальнего зарубежья: Турция и Индия. Турецкие партнеры активно работают с нашими неэнергетическими товарами. Более того, сейчас очень удобно развивается транспортно-логистическая связанность. Все-таки Азово-Черноморский бассейн вновь становится удобным логистическим путем. По Индии мы тоже видим рост.

Наши цели – развиваться на тех уровнях, где мы еще слабо присутствуем. Фокус – на Африке, странах Южной Азии, не только Индии, но и ее соседях.

– Возвращаясь к российской повестке, один из самых ожидаемых законопроектов – это "российская полка". Его вступление в силу перенесли на следующий год. Чем вызван перенос сроков?

– Перенос вызван не тем, что какие-то есть сложности или проблемы. Он связан с тем, что мы даем комфортное время для бизнеса, для наших торговых компаний подготовиться к этой работе. Ведь в рамках закона "о российской полке" требуется еще принять постановление правительства. Оно будет регламентировать конкретную номенклатуру товаров и квоту ее представленности в рамках механизма для торговых сетей и маркетплейсов.

Важно, что мы не планируем без глубокого анализа производства и спроса принимать решение по квотированию тех или иных видов товаров. Производство и спрос должны соответствовать. Не должно быть так, что полка будет пустая. Подчеркну, что закон "о российской полке" распространяется только на промышленную продукцию. Единственной продукцией, которая так или иначе относится к продукции сельского хозяйства– это вино в данный момент.

– Какие товаров станут пилотными для "российской полки"?

– Это могут быть товары, которые относятся к косметической отрасли, бытовой химии, парфюмерии. Мы все уже полюбили эти товары, могу даже сказать это на опыте моей семьи. Российская косметическая продукция очень разная и представлена практически во всех потребительских сегментах.

– Планируется ли постепенно расширение проекта?

– Да, планируем постепенно расширять виды потребительской продукции, представленной на российской полке, с учетом готовности отечественного производства обеспечить отсутствие на ней пустых мест. К таким товарам в первых рядах планируем отнести детские игрушки, в дальнейшем перечень будет пополняться и иными детскими товарами, ведь обеспечение ребенка качественной современной продукцией – один из основных наших приоритетов. Абсолютно точно, к этим товарам будут применяться все обязательные требования по безопасности, установленные техническими регламентами Таможенного союза. А они очень серьезные.

– Как подвигается работа по популяризации русской кухни в стране?

– Знаете, когда мы запускали этот проект в прошлом году, даже не ожидали такого ажиотажа. Планировали его хоть и ярким событием, но проходящим в плановом режиме, с принятием стандарта и внедрением этого стандарта в работу наших предприятий общественного питания. Работа эта вылилась в огромную коммуникацию экспертов со всей нашей необъятной родины: различных рестораторов и историков, с их активными встречами, обсуждениями, критикой, комментариями и определением блюд. Мы утвердили предварительный перечень из более 130 блюд, которые относятся к русской кухне. Проект соответствующего ГОСТа опубликован. Но он будет расширяться. На следующем этапе добавится еще не менее 130 блюд. Надеемся эту работу завершить до конца лета.

– Будут ли какие-то ограничения по приготовлению блюд русской кухни?

– Наши рестораторы – очень креативные, творческие люди. Не надо их ограничивать в этой работе. Поэтому они этот перечень доработают, будет утвержден стандарт, но носить он будет рекомендательный характер.

– Будут ли преференции для ресторанов, которые готовят только национальные блюда?

– Что касается поддержки, у нас никогда в целом торговые отрасли или предприятия общественного питания не пользовались мерами прямой финансовой поддержки от государства. Они прекрасно и так развиваются, и поэтому мы не планировали именно финансовых мер поддержки. Но будет системный механизм продвижения в России ресторанов, кафе или предприятий быстрого питания, которые относятся к русской кухне и пройдут оценку соответствия данному стандарту. Наша цель – не просто популяризировать русскую кухню в России, но и продвигать такие рестораны за рубежом. Уже есть несколько – пока отдельных от стандарта – примеров создания таких ресторанов. Но в целом мы готовы продвигать национальную кухню на внешние рынки, в том числе с помощью инструментов Российского экспортного центра.

– В каких торговых сетях уже внедрена система подтверждения возраста через платформу Max?

– Такая возможность по товарам 18+ есть во всех федеральных торговых сетях.

– А этим пользуются?

– По предварительным оценкам, количество обращений с QR-кодом Max для подтверждения возраста за март превысило 1,7 миллиона. Это уникальный результат. Уверены, что до конца этого года показатель обращений превысит три миллиона в месяц. Такие цифры означают доверие потребителей к сервису и служат подтверждением его удобства.

– Планируется ли расширить ответственность маркетплейсов за реализацию товаров с нарушением авторских прав?

– Защита авторских прав предусмотрена вне зависимости от способа реализации товара. Если ты зарегистрировал свой товарный знак, ты имеешь право обратиться за его защитой, в том числе и в судебные органы. Неважно, лежит ли такой товар на прилавке магазина, либо он продается на витрине маркетплейса. Все должны понимать, что сегодня наши производители не лишены права защиты. Также маркетплейсами созданы специальные сервисы – личные кабинеты брендов, которые позволяют правообладателям во взаимодействии с площадкой оперативно заблокировать карточку товара с нарушением требований в части интеллектуальной собственности.