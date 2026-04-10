12:52 10.04.2026 (обновлено: 13:14 10.04.2026)
СК отказал ФНС в возбуждении нового дела против Чекалиных о неуплате налогов

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Следствие отказалось возбудить уголовное дело в отношении блогера Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина о неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы.
Защита Чекалина заявила ходатайство о приобщении постановления следователя от 9 апреля об отказе в возбуждении уголовного дела о неуплате налогов в связи с полным погашением задолженности в марте 2026 года.
"Приобщить к материалам дела ходатайство адвоката Подвойского, согласно которому следователь 9 апреля 2026 года постановил отказать в возбуждении уголовного дела в отношении, в том числе Чекалина, в связи с уплатой в полном объеме суммы, пеней, суммы штрафов", - зачитала судья документ.
Долг в 176 миллионов рублей был погашен в марте, о чем стало известно на заседании Арбитражного суда Москвы 17 марта. Чекалин пояснил, что ФНС по итогам проверки описывала те самые обстоятельства, за которые сейчас его судят, а по одним и тем же обстоятельствам не может быть два уголовных дела.
По версии следствия, Валерия Чекалина, ее бывший супруг Артём Чекалин и их партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона на счет в ОАЭ, сопроводив это ложными документами. Чекалин в своих показаниях в суде заявлял, что никакие документы в банк не предоставлялись.
Дело Чекалиной, которой диагностирован рак желудка 4-й стадии, суд выделил в отдельное производство и приостановил до ее выздоровления, Лерчек также отменили домашний арест. Сейчас блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.
Вишняк был приговорен к 2,5 годам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Его дело было выделено в отдельное производство и слушалось в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение. Приговор обжаловала и прокуратура, и сторона защиты, Мосгорсуд назначил заседание на 20 апреля.
