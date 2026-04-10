СК отказал ФНС в возбуждении нового дела против Чекалиных

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Следствие отказалось возбудить уголовное дело в отношении блогера Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина о неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы.

Защита Чекалина заявила ходатайство о приобщении постановления следователя от 9 апреля об отказе в возбуждении уголовного дела о неуплате налогов в связи с полным погашением задолженности в марте 2026 года.

"Приобщить к материалам дела ходатайство адвоката Подвойского, согласно которому следователь 9 апреля 2026 года постановил отказать в возбуждении уголовного дела в отношении, в том числе Чекалина, в связи с уплатой в полном объеме суммы, пеней, суммы штрафов", - зачитала судья документ.

Долг в 176 миллионов рублей был погашен в марте, о чем стало известно на заседании Арбитражного суда Москвы 17 марта. Чекалин пояснил, что ФНС по итогам проверки описывала те самые обстоятельства, за которые сейчас его судят, а по одним и тем же обстоятельствам не может быть два уголовных дела.

По версии следствия, Валерия Чекалина, ее бывший супруг Артём Чекалин и их партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона на счет в ОАЭ, сопроводив это ложными документами. Чекалин в своих показаниях в суде заявлял, что никакие документы в банк не предоставлялись.

Дело Чекалиной, которой диагностирован рак желудка 4-й стадии, суд выделил в отдельное производство и приостановил до ее выздоровления, Лерчек также отменили домашний арест. Сейчас блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.