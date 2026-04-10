Экс-муж Лерчек отказался от прений из-за нехватки времени для подготовки

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Бывший супруг блогера Лерчик Артем Чекалин, которому прокурор запросила 7,5 года колонии, отказался выступать в прениях сторон по делу о выводе более 250 миллионов рублей из-за отсутствия времени на подготовку, передает корреспондент РИА Новости из зала.

В пятницу утром суд провел стадию дополнений к судебному следствию, в рамках которого прокурор приобщил справку 2-НДФЛ о доходах Чекалина за 2017-2022 годы. Защита в свою очередь предоставила постановление следователя об отказе 9 апреля в возбуждении уголовного дела о неуплате налогов в отношении Чекалиных в связи с погашением долга. Суд объявил перерыв до вечера, после которого перешел к прениям сторон, в рамках которых прокурор запросила для него наказание в виде 7,5 года лишения свободы со штрафом 196 миллионов рублей.

Однако на вопрос готов ли Чекалин выступать в прениях сторон, он ответил отрицательно.

"В прениях выступать не буду, так как я не готов", - заявил Чекалин, но пообещал выступить в последнем слове.

Его защита в свою очередь просила отложить заседание.

"О назначении прений сторон сторону защиту заранее не предупреждали, а с момента назначения данной стадии перерыв был чуть более трех часов, в рамках которого физически нет возможности подготовиться, я не понимаю, почему взят такой быстрый темп, для чего назначать заседание после окончания рабочего дня, просим отложить и предоставить время защите для подготовки", - заявил его адвокат.