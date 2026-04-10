Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 10.04.2026
Экс-муж Лерчек отказался от прений из-за нехватки времени для подготовки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАртем Чекалин
Артем Чекалин - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Артем Чекалин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Бывший супруг блогера Лерчик Артем Чекалин, которому прокурор запросила 7,5 года колонии, отказался выступать в прениях сторон по делу о выводе более 250 миллионов рублей из-за отсутствия времени на подготовку, передает корреспондент РИА Новости из зала.
В пятницу утром суд провел стадию дополнений к судебному следствию, в рамках которого прокурор приобщил справку 2-НДФЛ о доходах Чекалина за 2017-2022 годы. Защита в свою очередь предоставила постановление следователя об отказе 9 апреля в возбуждении уголовного дела о неуплате налогов в отношении Чекалиных в связи с погашением долга. Суд объявил перерыв до вечера, после которого перешел к прениям сторон, в рамках которых прокурор запросила для него наказание в виде 7,5 года лишения свободы со штрафом 196 миллионов рублей.
Однако на вопрос готов ли Чекалин выступать в прениях сторон, он ответил отрицательно.
"В прениях выступать не буду, так как я не готов", - заявил Чекалин, но пообещал выступить в последнем слове.
Его защита в свою очередь просила отложить заседание.
"О назначении прений сторон сторону защиту заранее не предупреждали, а с момента назначения данной стадии перерыв был чуть более трех часов, в рамках которого физически нет возможности подготовиться, я не понимаю, почему взят такой быстрый темп, для чего назначать заседание после окончания рабочего дня, просим отложить и предоставить время защите для подготовки", - заявил его адвокат.
Тем не менее, суд доводы защиты отклонил.
ПроисшествияАртем Чекалин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала