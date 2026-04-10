Чечня получит помощь федерального уровня, заявил Куренков

Глава МЧС России Александр Куренков во время визита в Чеченскую республику

БЕНОЙ (Чечня), 10 апр – РИА Новости. Чечня может рассчитывать на финансовую помощь в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной проливными дождями, заявил глава МЧС России Александр Куренков.

Вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым он посетил Ножай-Юртовский район республики, один из наиболее пострадавших от стихии, где из-за схода оползня повреждены и разрушены дома, школы, дороги. Министр напомнил, что вчера было принято решение отнести эту чрезвычайную ситуацию к ЧС федерального характера.

"Поэтому Чеченская республика может рассчитывать на федеральный уровень и на то финансирование, которое соответствует чрезвычайной ситуации. Все, что необходимо, будет выполнено", - сказал Куренков

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. "Все меры реагирования здесь, в Чеченской республике, будут обязательно. Мы будем работать достаточно быстро", - добавил глава МЧС

Куренков и Кадыров оценили масштаб последствий схода оползня, вызванного проливными дождями. Министру рассказали, что старейшины не помнят таких масштабных разрушительных погодных явлений.

Кадыров поблагодарил МЧС за помощь. На что Куренков сказал, что "работало не только МЧС". Он выразил признательность властям республики за своевременно принятые меры.

Куренков пообщался с жителями района, которые рассказали, что обеспечены всем необходимым и ни в чем не нуждаются. Они поблагодарили главу республики и МЧС за внимание и быстрое решение проблемных вопросов.