В посольстве оценили заявление Британии о слежке за российскими подлодками

ЛОНДОН, 9 апр - РИА Новости. Посольство России в Лондоне отметило сомнительный характер заявлений британского министерства обороны о якобы слежке британских ВМС за подводной лодкой РФ на Крайнем Севере.
Ранее британское военное ведомство заявило, что ВМС Британии якобы отслеживали подводную лодку ВМФ РФ в нейтральных водах Крайнего Севера. Как уточнил в ходе пресс-конференции министр обороны Джон Хили, российская подлодка проекта 941 "Акула" якобы находилась в исключительной экономической зоне Великобритании, но не заходила в ее территориальные воды.
"Обратили внимание на высокопарное заявление министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили о том, как с использованием одного корабля и самолета наблюдения Британия в течение месяца героически предотвращала "агрессию" якобы российской подводной лодки в нейтральных водах Северной Атлантики. Ни поверить, ни проверить это заявление, понятно, невозможно. На то оно, по-видимому, и рассчитано", - говорится в заявлении посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В дипмиссии подчеркнули, что Россия не угрожает британской подводной инфраструктуре и не использует в этом вопросе агрессивную риторику. При этом от британской стороны продолжают исходить агрессивные инициативы. В частности, Лондон отметился крайне агрессивными заявлениями и угрозами в отношении торгового флота, действующего в интересах российских компаний.
"Однако следует напомнить, что именно на странах Запада лежит ответственность за реальную атаку на подводную инфраструктуру – подрыв "Северного потока". Этот счет пока еще не закрыт", - подчеркнули в посольстве.