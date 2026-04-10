В посольстве оценили заявление Британии о слежке за российскими подлодками

Ранее британское военное ведомство заявило, что ВМС Британии якобы отслеживали подводную лодку ВМФ РФ в нейтральных водах Крайнего Севера. Как уточнил в ходе пресс-конференции министр обороны Джон Хили, российская подлодка проекта 941 "Акула" якобы находилась в исключительной экономической зоне Великобритании, но не заходила в ее территориальные воды.

"Обратили внимание на высокопарное заявление министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили о том, как с использованием одного корабля и самолета наблюдения Британия в течение месяца героически предотвращала "агрессию" якобы российской подводной лодки в нейтральных водах Северной Атлантики. Ни поверить, ни проверить это заявление, понятно, невозможно. На то оно, по-видимому, и рассчитано", - говорится в заявлении посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.