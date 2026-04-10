"Билайн" подтвердил статус "Партнер национальных проектов России"

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") подтвердило статус "Партнер национальных проектов России" по итогам оценки корпоративных проектов по направлениям "Демография", "Наука и университеты", "Образование" и "Цифровая экономика", сообщает компания.

Церемония присвоения статуса состоялась в рамках вручения Национальной премии "Наш вклад", которая отмечает роль бизнеса и НКО в достижении национальных целей и реализации нацпроектов.

Финалистами премии и основой для присвоения статуса стали три ключевых проекта компании, продемонстрировавших синергию высоких технологий и социальной ответственности.

В числе отмеченных проектов - Национальная цифровая платформа для поиска пропавших людей. "Билайн" использует технологии больших данных, ИИ и облачные решения для помощи поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт". В 2025 году в отряд поступило более 50,5 тысячи заявок на поиск людей, 38662 человека были найдены живыми. Всего за время партнерства компании и "ЛизаАлерт" найдено 296 тысяч человек.

Кроме того, отмечены инклюзивные платформы "Билайн для детей" и "Гид по помогающим технологиям для людей с приобретенной инвалидностью". Они помогают в освоении цифровых решений людям с ограниченными возможностями здоровья, приобретенной инвалидностью, включая участников СВО, способствуя их социальной и профессиональной адаптации.

Еще один проект - "Билайн.Медтех": цифровые решения для здравоохранения".

В его рамках совместно с Сеченовским университетом разрабатываются решения с применением ИИ для диагностики в кардиологии, патоморфологии и онкологии. Проект способствует цифровизации системы здравоохранения и обеспечивает равный доступ населения к качественному медицинскому обслуживанию.

"Мы ценим, что наши усилия были отмечены такой важной и престижной наградой. В первую очередь это признание участия и результата большого количества команд "Билайна", которые трудятся и помогают в проектах этих номинаций. Особо ценно, что все эти проекты — ответ компании на зов сердца наших сотрудников, которые увидели и поняли, как Билайн, будучи прогрессивной и высокотехнологичной компанией, может помочь технологиями и экспертизой в решении социально значимых задач", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Билайна" Сергея Анохина.

Впервые "Билайн" получил статус "Партнер национальных проектов России" в 2023 году за вклад в исполнение нацпроекта "Цифровая экономика". Кроме того, в 2025 году компании был присвоен статус партнера нацпроектов "Демография", "Наука и Университеты" и "Образование".