"Билайн" запустил новую программу профориентации подростков

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Билайн" и Центр защиты прав и интересов детей заключили соглашение о сотрудничестве в профессиональном развитии молодёжи, оно предусматривает обучение выбранной профессии, а также профориентационные встречи, тренинги, курсы, воркшопы и круглые столы, сообщает оператор.

В рамках партнерства в Воронеже, Калуге и Нижнем Новгороде уже запущена двухнедельная обучающая программа уже запущена в Центрах поддержки клиентов "Билайна" – ключевых точках взаимодействия компании с клиентами.

"Здесь прокачивают знание современных технологий, коммуникабельность, получают навыки работы в команде, осваивают цифровые инструменты и учатся решать нестандартные задачи. Это целый набор знаний и навыков, которые так нужны молодежи на старте", - пояснили в компании.

По словам директора департамента массового подбора, обучения и развития персонала в "Билайне" Анны Фирсовой, цель программы - "помочь подросткам не только освоить профессию, но и поверить в себя, понять свои сильные стороны и увидеть перспективу".

Директор Западного региона ПАО "ВымпелКом" Екатерина Кудряшова добавила, что программа профориентации является органичным продолжением системной работы "Билайна" с молодыми талантами. "Она встроена в единую стратегию компании по подготовке инженерных кадров нового поколения. Мы убеждены в том, что устойчивость бизнеса напрямую зависит от того, насколько успешно мы инвестируем в людей", - сказала она.

Руководитель ФГБУ "Центр защиты прав и интересов детей" Анастасия Аккуратова напомнила, что подростковый возраст — важный этап формирования личной идентичности и профессионального самоопределения.

"Что может быть ценнее возможности попробовать себя в деле прежде, чем сделать осознанный выбор? Подростковый возраст - это важный этап формирования личной идентичности и профессионального самоопределения. Именно в этот период особенно важно не упустить благоприятный момент для раскрытия потенциала ребенка, предоставить ему пространство для самореализации в различных профессиональных сферах, возможность пробовать, сравнивать и находить свое призвание. Мы убеждены, что разнообразие возможностей является ключевым условием осознанного выбора будущего пути. Выражаем искреннюю благодарность нашим партнерам — ПАО "ВымпелКом" (Билайн) — за готовность поддерживать инициативы, направленные на развитие профессиональных компетенций у подрастающего поколения, и за вклад в формирование кадрового потенциала будущего", - привели в пресс-службе Центра комментарий Аккуратовой.