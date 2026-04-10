При атаке беспилотников в Волгоградской области погиб человек

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Один человек погиб после массированного налета дронов ВСУ на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"В результате террористической атаки <...> преступного киевского режима скончался от ранения осколками житель, находившийся в СНТ "Мичуринец", город Волжский", — приводятся его слова в Telegram-канале правительства региона.
В Светлоярском районе загорелась емкость с нефтепродуктами, пожар уже тушат. Кроме того, получили повреждения 13 жилых домовладений, линия электропередачи и газопровод, добавил Бочаров.
По данным Минобороны, за минувшую ночь силы ПВО сбили 57 беспилотников над Волгоградской областью.
