ПВО ночью уничтожила 151 украинский беспилотник

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили 151 украинский дрон над российскими регионами, сообщило Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 57 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 48 БПЛА – над территорией Ростовской области, 35 БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Уточнятся, что девять БПЛА были сбиты над акваторией Каспийского моря, один БПЛА – над территорией Республики Калмыкия и один БПЛА – над территорией Тамбовской области.
