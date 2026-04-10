07:46 10.04.2026 (обновлено: 07:48 10.04.2026)
На Бали пообещали расследовать сообщения о "пирамидах" на острове

CC BY 2.0 / Jorge Franganillo / Убуд, Бали
Убуд, Бали. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 10 апр – РИА Новости. Губернатор индонезийского острова Бали И Ваян Костер заявил в интервью РИА Новости, что расследует сообщения о "пирамидах" - мошеннических схемах - в сфере недвижимости на острове.
Ранее посол РФ в Индонезии Сергей Толченов заявлял РИА Новости, что ряду россиян грозят уголовные дела на Бали за создание "пирамид" с недвижимостью. По его словам, имеются конкретные обвинения в адрес российских граждан, выступавших инициаторами подобных проектов: их обвиняют в создании так называемых "пирамид", когда собирались средства под обещания строительства апартаментов, однако обязательства не были выполнены.
"Во-первых, я благодарен, потому что впервые получаю такую информацию. Я расследую этот случай… А по тем случаям, которые уже произошли и где кто-то уже пострадал, я буду координироваться с начальником полиции, чтобы разобраться в этом и, если факты подтвердятся, запустить правовой процесс, чтобы это не портило имидж Бали", - пообещал губернатор, отвечая на вопрос о подобных схемах на Бали с предполагаемым участием граждан РФ.
Чиновник добавил, что в территориальном планировании Бали пока нет положений, позволяющих на деньги инвесторов строить кондоминиумы или апартаменты, которые затем будут сдаваться иностранцам.
"То есть это невозможно... Для этого нет регулирования. Разрешения на это не выдаются. У нас пока нет правил, позволяющих это. Поэтому я очень прошу всех: если кто-то — будь то балиец, индонезиец или кто угодно — обещает такое, не верьте. Это точно мошенничество", - заявил губернатор.
