На Бали пообещали расследовать сообщения о "пирамидах" на острове

ДЖАКАРТА, 10 апр – РИА Новости. Губернатор индонезийского острова Бали И Ваян Костер заявил в интервью РИА Новости, что расследует сообщения о "пирамидах" - мошеннических схемах - в сфере недвижимости на острове.

Индонезии Ранее посол РФ Сергей Толченов заявлял РИА Новости, что ряду россиян грозят уголовные дела на Бали за создание "пирамид" с недвижимостью. По его словам, имеются конкретные обвинения в адрес российских граждан, выступавших инициаторами подобных проектов: их обвиняют в создании так называемых "пирамид", когда собирались средства под обещания строительства апартаментов, однако обязательства не были выполнены.

"Во-первых, я благодарен, потому что впервые получаю такую информацию. Я расследую этот случай… А по тем случаям, которые уже произошли и где кто-то уже пострадал, я буду координироваться с начальником полиции, чтобы разобраться в этом и, если факты подтвердятся, запустить правовой процесс, чтобы это не портило имидж Бали", - пообещал губернатор, отвечая на вопрос о подобных схемах на Бали с предполагаемым участием граждан РФ.

Чиновник добавил, что в территориальном планировании Бали пока нет положений, позволяющих на деньги инвесторов строить кондоминиумы или апартаменты, которые затем будут сдаваться иностранцам.