На Бали ликвидировали "русские" и "украинские" деревни

ДЖАКАРТА, 10 апр — РИА Новости. На Бали ликвидировали "русские" и "украинские" деревни, заявил РИА Новости губернатор острова И Ваян Костер.

"Стало приезжать все больше людей — и из России , и с Украины . Затем произошла следующая стадия развития: эти туристы стали не только отдыхать, но некоторые начали инвестировать, открывать бизнес. С другой стороны, часть из них селилась в одном эксклюзивном районе. Это происходило в Убуде. В основном там были россияне, были и украинцы, и даже появилось выражение "русская деревня". Была и "украинская деревня", — рассказал он.

Губернатор отметил, что такая практика противоречит принципам регулирования и культурной политики острова.

"Поэтому я потребовал от главы округа Гианьяр и начальника полиции навести порядок. Не должно быть ни русской, ни украинской деревни. Если они живут здесь — пусть живут упорядоченно, в соответствии с законами Индонезии Бали и местной культуры", — подчеркнул он.