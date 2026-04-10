02:52 10.04.2026 (обновлено: 10:19 10.04.2026)
На Бали ликвидировали "русские" и "украинские" деревни

ДЖАКАРТА, 10 апр — РИА Новости. На Бали ликвидировали "русские" и "украинские" деревни, заявил РИА Новости губернатор острова И Ваян Костер.
"Стало приезжать все больше людей — и из России, и с Украины. Затем произошла следующая стадия развития: эти туристы стали не только отдыхать, но некоторые начали инвестировать, открывать бизнес. С другой стороны, часть из них селилась в одном эксклюзивном районе. Это происходило в Убуде. В основном там были россияне, были и украинцы, и даже появилось выражение "русская деревня". Была и "украинская деревня", — рассказал он.
Губернатор отметил, что такая практика противоречит принципам регулирования и культурной политики острова.
"Поэтому я потребовал от главы округа Гианьяр и начальника полиции навести порядок. Не должно быть ни русской, ни украинской деревни. Если они живут здесь — пусть живут упорядоченно, в соответствии с законами Индонезии, Бали и местной культуры", — подчеркнул он.
Местные власти провели проверки и приняли правовые меры, теперь на Бали нет ни русской, ни украинской деревни, заключил Костер.
