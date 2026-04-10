В Запорожской области 400 тысяч человек остались без света из-за атак ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Около 400 тысяч жителей Запорожской области остались без электричества из-за ударов украинских боевиков, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"(Восстановительные. — Прим. ред.) работы ведутся одновременно на множестве объектов. Задействованы все силы, включая дополнительные ресурсы", — написал он на платформе MAX.
Местным властям поручили обеспечить жителям подвоз воды и быстро реагировать на все их обращения, добавил Балицкий.
Ранее сегодня он заявил, что дефицита топлива в регионе нет. Все АЗС, больницы, объекты ЖКХ и экстренные службы продолжают работать.
Энергоинфраструктура Запорожской области вторые сутки подвергается массированным атакам ВСУ. В частности, без света остался город-спутник ЗАЭС Энергодар. Водо- и теплоснабжение перевели на питание от генераторов.
При этом пострадала и Херсонская область: из-за повреждения ЛЭП в соседнем регионе все муниципальные округа оказались полностью или частично обесточены. Там также идут восстановительные работы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18