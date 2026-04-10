Специальная военная операция на Украине
 
17:22 10.04.2026 (обновлено: 17:55 10.04.2026)
В Запорожской области 400 тысяч человек остались без света из-за атак ВСУ

Линии электропередачи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Около 400 тысяч жителей Запорожской области остались без электричества из-за ударов украинских боевиков, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"(Восстановительные. — Прим. ред.) работы ведутся одновременно на множестве объектов. Задействованы все силы, включая дополнительные ресурсы", — написал он на платформе MAX.
Местным властям поручили обеспечить жителям подвоз воды и быстро реагировать на все их обращения, добавил Балицкий.
Ранее сегодня он заявил, что дефицита топлива в регионе нет. Все АЗС, больницы, объекты ЖКХ и экстренные службы продолжают работать.
Энергоинфраструктура Запорожской области вторые сутки подвергается массированным атакам ВСУ. В частности, без света остался город-спутник ЗАЭС Энергодар. Водо- и теплоснабжение перевели на питание от генераторов.
При этом пострадала и Херсонская область: из-за повреждения ЛЭП в соседнем регионе все муниципальные округа оказались полностью или частично обесточены. Там также идут восстановительные работы.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествияЭнергодар
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
