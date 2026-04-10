При атаке на Волгоградскую область повреждена емкость с нефтепродуктами

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Емкость с нефтепродуктами в Светлоярском районе Волгоградской области повреждена в результате беспилотной атаки ВСУ, пожарные тушат возгорание, сообщил глава региона Андрей Бочаров.
"В Светлоярском районе повреждена емкость с нефтепродуктами, произошло возгорание. Противопожарные силы ведут тушение пожара", - сказал Бочаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале правительства региона.
Губернатор уточнил, что в Суровикинском районе повреждены 13 индивидуальных жилых домовладений, линия электропередач и газопровод.
22 июня 2022, 17:18