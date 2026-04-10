02:23 10.04.2026
Сальдо назвал предпологаемую цель атаки ВСУ на сухогруз в Азовском море

Сальдо считает, что ВСУ атаковали сухогруз, не найдя военной цели

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramСпасшиеся с затонувшего в Азовском море сухогруза "Волго-Балт" моряки
Спасшиеся с затонувшего в Азовском море сухогруза "Волго-Балт" моряки. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник не нашел военную цель, поэтому 3 апреля атаковал гражданский сухогруз с пшеном в Азовском море, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Вот, видимо, тот беспилотник, который поразил это судно, не нашел военную цель и уже на исходе был вынужден - это я предполагаю так, следствие больше скажет, - поразил именно обычное гражданское судно. Поэтому опасность судоходства, она остается. Мы видим, что противник даже в Средиземном море поразил наш газовоз. Они (ВСУ - ред.) пытаются атаковать в международных водах суда, везущие различного вида грузы", - сказал Сальдо.
Сальдо 5 апреля сообщил, что сухогруз типа "Волго-Балт", атакованный украинским БПЛА, потерпел крушение в Азовском море. Экипаж покинул судно и смог добраться до берега. Капитан сухогруза был госпитализирован, остальным морякам оказана помощь амбулаторно. Старший помощник капитана погиб, судьба еще двух человек оставалась неизвестной. Сальдо 9 апреля сообщил РИА Новости, что сухогруз, на борту которого находилось три тысячи тонн пшеницы, отбуксирован к берегу Кубани. Двое моряков, которые считались пропавшими без вести, были найдены погибшими на борту.
