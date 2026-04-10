АСВ планирует начать выплаты вкладчикам "Банка РМП" не позднее 24 апреля

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты вкладчикам "Банка РМП", у которого Центробанк отозвал лицензию, не позднее 24 апреля, говорится в сообщении госкорпорации.
"Агентство планирует начать выплаты не позднее 24 апреля 2026 года", - сказано там.
По данным отчетности банка на 1 марта, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в 120,9 миллиона рублей.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Банка РМП". В пресс-релизе ЦБ РФ указывается, что по величине активов кредитная организация занимала 292-е место в банковской системе России.