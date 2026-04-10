Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря Красной Армией. Архивное фото

В Аргентине не упомянули роль Красной Армии в освобождении Освенцима

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 апр - РИА Новости. Посол РФ Дмитрий Феоктистов сожалеет, что на ежегодном памятном мероприятии в музее Холокоста в Буэнос-Айресе не была упомянута роль Красной армии в освобождении Освенцима.

"Ежегодно в Буэнос-Айресе в музее Холокоста проводится памятное мероприятие. Сожалеем, что в текущем году о роли Красной Армии в освобождении Освенцима не было сказано ни слова. Тем более странным это выглядело на фоне того, что в 2026 году к Аргентине перешло ротационное председательство в Международном альянсе памяти жертв Холокоста. Исходим из того, что такая досадная оплошность впредь не повторится", - отметил дипломат в статье для газеты Perfil.

Он добавил, что сегодня во многих странах коллективного Запада предпочитают не вспоминать тех, кто ценой собственной жизни остановил работу гитлеровской "машины смерти".

"Руководствуясь конъюнктурными политическими соображениями, представителей России на традиционные мемориальные встречи в Европе больше не приглашают. По сути, создаётся подобие идеологического "концлагеря", в котором правда намеренно удушается. Более того, открытой и последовательной поддержкой подавляющего большинства западных правительств пользуется украинский неонацистский режим, возродивший страшные дискриминационные практики прошлого", - считает Феоктистов

Он подчеркнул, что Россия не допустит стирания из истории доблести советского солдата. В этих целях Россия ежегодно вносит на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

"Благодарны всем государствам, включая Аргентину, которые его поддерживают", - отметил посол.