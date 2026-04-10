19:50 10.04.2026
В Аргентине не упомянули роль Красной Армии в освобождении Освенцима

Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря Красной Армией. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 апр - РИА Новости. Посол РФ Дмитрий Феоктистов сожалеет, что на ежегодном памятном мероприятии в музее Холокоста в Буэнос-Айресе не была упомянута роль Красной армии в освобождении Освенцима.
"Ежегодно в Буэнос-Айресе в музее Холокоста проводится памятное мероприятие. Сожалеем, что в текущем году о роли Красной Армии в освобождении Освенцима не было сказано ни слова. Тем более странным это выглядело на фоне того, что в 2026 году к Аргентине перешло ротационное председательство в Международном альянсе памяти жертв Холокоста. Исходим из того, что такая досадная оплошность впредь не повторится", - отметил дипломат в статье для газеты Perfil.
Бойцы стрелковой части ведут бой на улицах Будапешта. 11 февраля 1945 - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Венгрии почтили память солдат Красной армии, освободивших узников гетто
18 января, 16:26
Он добавил, что сегодня во многих странах коллективного Запада предпочитают не вспоминать тех, кто ценой собственной жизни остановил работу гитлеровской "машины смерти".
"Руководствуясь конъюнктурными политическими соображениями, представителей России на традиционные мемориальные встречи в Европе больше не приглашают. По сути, создаётся подобие идеологического "концлагеря", в котором правда намеренно удушается. Более того, открытой и последовательной поддержкой подавляющего большинства западных правительств пользуется украинский неонацистский режим, возродивший страшные дискриминационные практики прошлого", - считает Феоктистов.
Он подчеркнул, что Россия не допустит стирания из истории доблести советского солдата. В этих целях Россия ежегодно вносит на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
"Благодарны всем государствам, включая Аргентину, которые его поддерживают", - отметил посол.
Во всём мире 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Никто никогда не сражался за Сербию, кроме Красной армии, заявил Вучич
4 января, 15:35
 
