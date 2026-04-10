Суд арестовал журналиста "Новой газеты" Ролдугина

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу журналисту "Новой газеты" Олегу Ролдугину по делу о незаконном использовании персональных данных, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Ролдугину меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила судья.

Следствие требовало его арестовать на 1 месяц 1 сутки – до 10 мая.

Ролдугин в суде вину не признал и просил не отправлять его в СИЗО.

"Нет никакой информации ни о каких подельниках. Нет информации, что я собираюсь скрыться. Я всегда готов к контактам со следствием, все носители информации изъяты. Следовательно, я никак не могу повлиять на следствие и прошу более мягкую меру пресечения", - сказал он.

Уголовное дело о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные, было возбуждено 10 марта. В его рамках в редакции "Новой газеты" в четверг прошли обыски.