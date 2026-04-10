Суд продлил арест бывшего вице-президента ассоциации "Оборонстрой"

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему вице-президенту ассоциации "Оборонстрой" и экс-депутату законодательного собрания Вологодской области Ирине Ясаковой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Продлить срок содержания Ясаковой на шесть месяцев, до 30 сентября 2026 года", - огласила решение судья.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель обратился с ходатайством о продлении Ясаковой действующей меры пресечения на полгода. Свою просьбу прокурор мотивировал наличием рисков: по версии следствия, подсудимая располагает значительными финансовыми ресурсами и объектами недвижимости за рубежом, в связи с чем может попытаться скрыться от суда, оказать давление на свидетелей либо иным образом воспрепятствовать производству по делу.

Сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства. Адвокаты Александр Толстоконев и Александр Минин настаивали на изменении меры пресечения на запрет определенных действий. По словам юристов, все основания, которые изначально привели к заключению их подзащитной под стражу, на сегодняшний день утратили актуальность. Защита указала, что уголовное дело уже поступило в суд, все свидетели и потерпевшие допрошены, а доказательства собраны.

Также адвокаты отметили, что Ясакова ранее не находилась в розыске, добровольно являлась по вызовам, сдала загранпаспорта, имеет постоянное место жительства, а ее родная сестра готова предоставить поручительство и жилплощадь для отбывания домашнего ареста.

Суд, рассмотрев доводы сторон, согласился с позицией обвинения и продлил содержание фигурантки под стражей.

Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы сообщало, что у Ясаковой есть недвижимость и вид на жительство в иностранном государстве.

Ясаковой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ей вменяется мошенничество на 786 миллионов рублей, которое может быть связано с банкротством " Оборонстроя " в 2021 году.