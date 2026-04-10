Рейтинг@Mail.ru
В Антарктике обнаружили ранее неизвестный остров
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 10.04.2026 (обновлено: 20:01 10.04.2026)
В Антарктике обнаружили ранее неизвестный остров

В Антарктике исследователи обнаружили ранее неизвестный остров

© РИА Новости / Александр Соловский
Антарктида - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Александр Соловский
Антарктида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Международная группа исследователей на борту немецкого ледокола Polarstern, находящаяся в экспедиции в море Уэдделла в Антарктике, обнаружила ранее неизвестный остров, сообщил Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (AWI).
«
"С 8 февраля 2026 года международная экспедиционная группа из 93 человек исследует северо-западную часть моря Уэдделла в Антарктике. <...> Ученые и экипаж судна были удивлены внезапным появлением острова, который ранее был обозначен на имеющихся морских картах только как опасная зона", — говорится в заявлении на сайте института.
После изучения скалистого острова выяснилось, что его длина составляет почти 130 метров, ширина — 50 метров, а высота — около 16 метров. Ученые отмечают, что ранее остров мог остаться незадокументированным из-за того, что со спутниковых снимков его было легко спутать с айсбергом из-за ледяного покрова.
Отмечается, что теперь ожидается начало процедуры по выбору названия для острова.
Антарктида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала