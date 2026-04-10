В Антарктике обнаружили ранее неизвестный остров

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Международная группа исследователей на борту немецкого ледокола Polarstern, находящаяся в экспедиции в море Уэдделла в Антарктике, обнаружила ранее неизвестный остров, сообщил Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (AWI).

После изучения скалистого острова выяснилось, что его длина составляет почти 130 метров, ширина — 50 метров, а высота — около 16 метров. Ученые отмечают, что ранее остров мог остаться незадокументированным из-за того, что со спутниковых снимков его было легко спутать с айсбергом из-за ледяного покрова.