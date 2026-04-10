В базу "Миротворца" внесли актеров, снимавшихся в фильме об СВО

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Несколько российских актеров, сыгравших в фильме об СВО "Малыш" 2025 года, были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", следует из данных сайта.
Персональные данные актеров появились на сайте в четверг вечером. В базу данных внесены актеры, сыгравшие в фильме об СВО "Малыш", например, Кельвин Увво, Никита Манец, известный по сериалам "Пищеблок" и "Слово пацана. Кровь на асфальте", актер театра Et Cetera Даниил Никитин. В базу включили и других актеров, также участвовавших в фильме, а именно Сергея Уманова, Даниила Чупа, Михаила Селиванова, Гаврила Менкярова. Кроме того, в базу включили 13-летнего актера Александра Полунина.
Ранее в базу "Миротворца" был внесен российский актер Глеб Калюжный, также снимавшийся в фильме об СВО "Малыш".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.