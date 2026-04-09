От классики к смелости: звездные образы на Fashion Trust Awards 2026

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Лос-Анджелесе вручили премию Fashion Trust Awards 2026. Мероприятие по традиции стало соревнованием образов. Кто из знаменитостей пришел и удивил своим нарядом?
Шэрон Стоун: игра с полосками
Шэрон Стоун продемонстрировала смелый подход к минимализму: белый двубортный пиджак классического кроя, но под ним неожиданное решение — серо-белый полосатый топ в тонкую полоску и полосатые брюки. Серебристые бусы и клатч дополнили образ.
© AP Photo / Richard ShotwellШэрон Стоун на Fashion Trust Awards 2026
Памела Андерсон: нежный роман
Памела Андерсон появилась в нежном серо-фиолетовом платье с абстрактным узором, коротких рукавах и расклешенном силуэте миди-длины. Розовый клатч и простые сандалии. Цветовая гамма — нежная, почти акварельная — делает образ мягким и приветливым.
© AP Photo / Invision/Richard ShotwellПамела Андерсон на Fashion Trust Awards 2026
Ферги: современная классика в белом
Ферги появилась в изысканном белом костюме с классическим двубортным пиджаком и прямыми брюками. Но главная деталь — широкополая белая шляпа, словно из старого голливудского фильма. Серебристый клатч и солнцезащитные очки завершили картину абсолютной элегантности.
© AP Photo / Richard ShotwellФерги на Fashion Trust Awards 2026
Джеймс Франко и Изабель Пакзад: дуэт минимализма
Джеймс Франко и Изабель Пакзад создали идеальный дуэт на красной дорожке — воплощение современного минимализма в его двух ипостасях.
Франко выбрал классический черный двубортный костюм с белой рубашкой, которая подчеркивает величественность его появления. Никаких украшений, никаких отвлечений — только идеальная посадка и строгая палитра.
Пакзад выбрала кремово-белое платье-комбинацию. Тонкие бретели, струящийся шелк, минималистичный крой, который подчеркивает форму, но не обнажает. Платье-комбинация вернулась в моду несколько лет назад, и Пакзад показала почему: оно универсально, вневременно и всегда элегантно.
© AP Photo / Richard ShotwellДжеймс Франко и Изабель Пакзад на Fashion Trust Awards 2026
Оливия Уайлд: контраст и контроль
Оливия Уайлд создала контрастный образ, требующий внимания: белый спортивный топ-бандо, черная широкая юбка макси и, главное, черный объемный кардиган, который обволакивает фигуру. Это игра на контрастах цвета и текстуры — современный минимализм с сексуальным подтекстом.
Лили Рейнхарт: готическая драма
Лили Рейнхарт решила пойти иным путем — черное кружевное платье макси с укороченным ажурным топом-бандо и многослойной драматичной юбкой с объемными оборками. Образ можно описать как готично-сексуальный. Кружево пронизывает все платье, создавая эффект воздушности, несмотря на черный цвет.
© AP Photo / Richard ShotwellЛили Рейнхарт на Fashion Trust Awards 2026
