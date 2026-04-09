Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 09.04.2026 (обновлено: 16:02 09.04.2026)

От классики к смелости: звездные образы на Fashion Trust Awards 2026

© AP Photo / Richard ShotwellВинни Харлоу на Fashion Trust Awards 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Лос-Анджелесе вручили премию Fashion Trust Awards 2026. Мероприятие по традиции стало соревнованием образов. Кто из знаменитостей пришел и удивил своим нарядом?

Шэрон Стоун: игра с полосками

Шэрон Стоун продемонстрировала смелый подход к минимализму: белый двубортный пиджак классического кроя, но под ним неожиданное решение — серо-белый полосатый топ в тонкую полоску и полосатые брюки. Серебристые бусы и клатч дополнили образ.
© AP Photo / Richard ShotwellШэрон Стоун на Fashion Trust Awards 2026
Памела Андерсон: нежный роман

Памела Андерсон появилась в нежном серо-фиолетовом платье с абстрактным узором, коротких рукавах и расклешенном силуэте миди-длины. Розовый клатч и простые сандалии. Цветовая гамма — нежная, почти акварельная — делает образ мягким и приветливым.
© AP Photo / Invision/Richard ShotwellПамела Андерсон на Fashion Trust Awards 2026
Ферги: современная классика в белом

Ферги появилась в изысканном белом костюме с классическим двубортным пиджаком и прямыми брюками. Но главная деталь — широкополая белая шляпа, словно из старого голливудского фильма. Серебристый клатч и солнцезащитные очки завершили картину абсолютной элегантности.
© AP Photo / Richard ShotwellФерги на Fashion Trust Awards 2026
Джеймс Франко и Изабель Пакзад: дуэт минимализма

Джеймс Франко и Изабель Пакзад создали идеальный дуэт на красной дорожке — воплощение современного минимализма в его двух ипостасях.
Франко выбрал классический черный двубортный костюм с белой рубашкой, которая подчеркивает величественность его появления. Никаких украшений, никаких отвлечений — только идеальная посадка и строгая палитра.
Пакзад выбрала кремово-белое платье-комбинацию. Тонкие бретели, струящийся шелк, минималистичный крой, который подчеркивает форму, но не обнажает. Платье-комбинация вернулась в моду несколько лет назад, и Пакзад показала почему: оно универсально, вневременно и всегда элегантно.
© AP Photo / Richard ShotwellДжеймс Франко и Изабель Пакзад на Fashion Trust Awards 2026
Оливия Уайлд: контраст и контроль

Оливия Уайлд создала контрастный образ, требующий внимания: белый спортивный топ-бандо, черная широкая юбка макси и, главное, черный объемный кардиган, который обволакивает фигуру. Это игра на контрастах цвета и текстуры — современный минимализм с сексуальным подтекстом.

Лили Рейнхарт: готическая драма

Лили Рейнхарт решила пойти иным путем — черное кружевное платье макси с укороченным ажурным топом-бандо и многослойной драматичной юбкой с объемными оборками. Образ можно описать как готично-сексуальный. Кружево пронизывает все платье, создавая эффект воздушности, несмотря на черный цвет.
© AP Photo / Richard ShotwellЛили Рейнхарт на Fashion Trust Awards 2026
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала