Рейтинг@Mail.ru
"Он завоевывал". На Украине сделали жесткое заявление о Зеленском - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 09.04.2026
"Он завоевывал". На Украине сделали жесткое заявление о Зеленском

© REUTERS / Valentyn Ogirenko — Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Большинство европейских политиков уже уличили Владимира Зеленского в двуличии, такое мнение выразила его экс-пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Огромное количество политиков и дипломатов — почти все — были озадачены его поведением. Он завоевывал доверие, давал торжественные обещания, демонстрировал понимание, а затем действовал совершенно противоположным образом. Им было трудно это объяснить. Многие сначала связывали это с языковым барьером, недопониманием или изменением обстоятельств. В действительности же проблема была проще: он играл роль", — написала она в соцсети X.
По мнению Мендель, такой подход главы киевского режима "не остался незамеченным" для европейских лидеров.
"На публике они улыбаются, громко заявляют о своей поддержке, по-братски обнимаются и дружески похлопывают Зеленского по плечу. Все это транслируется на камеру, чтобы показать, что они "проукраинские" и поддерживают с ним прекрасные отношения. Однако за закрытыми дверями они без колебаний преследуют свои собственные интересы и приоритеты", — добавила она.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский совершает ошибки в отношениях с европейскими странами и начинает им надоедать. По его словам, глава киевского режима теряет поддержку, что в будущем может обернуться проблемами для потенциального членства Украины в Европейском союзе.
В миреУкраинаСловакияВладимир ЗеленскийЮлия МендельРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала