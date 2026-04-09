Раскрыто, кто в России получает самые высокие зарплаты
00:37 09.04.2026 (обновлено: 05:59 09.04.2026)
Раскрыто, кто в России получает самые высокие зарплаты

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Самые высокие средние зарплаты в России в январе получали перестраховщики в Приморском крае — 1,9 миллиона рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
В тройку лидеров по зарплатам также вошли занятые на производствах автотранспорта, прицепов и полуприцепов в Ингушетии — в среднем они получали в начале года 836 тысяч рублей, а также сотрудники предприятий по добыче нефти и нефтяного газа на Сахалине — 747 тысяч рублей.
Оказывающие вспомогательные услуги в сфере страхования и пенсионного обеспечения в Бурятии получали в январе 684 тысячи рублей, а дизайнеры в Крыму — 663 тысячи рублей.
В десятку также вошли управляющие фондами в Тверской области (661 тысяча рублей), денежные посредники на Чукотке (650 тысяч), занятые подбором персонала для компаний на Сахалине (637 тысяч), сотрудники организаций по аренде и лизингу оборудования в Бурятии (587 тысячи), а также занятые на добыче газа на Сахалине (562 тысячи).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Россияне в среднем по стране в январе получали 103,6 тысячи рублей.
