06:10 09.04.2026
В России выросла медианная зарплата сотрудников на удаленке

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Медианная зарплата, которую предлагают работникам с удаленным форматом в России, за 5 лет выросла почти в 2 раза и в 2026 году составила 82,3 тысячи рублей, сказано в результатах анализа вакансий hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Существенно увеличились зарплатные предложения для удаленщиков. Если в 2021 году медианная предлагаемая зарплата на удаленке составляла 46 133 рубля, то к началу 2026 года она выросла на 78% и достигла 82 300 рублей", - сказано в результатах анализа.
Уточняется, что в первом квартале 2026 года было открыто 88,4 тысячи вакансий с удаленным форматом, что на 77% больше, чем пять лет назад. Самые высокие зарплаты предлагают агентам по недвижимости (325,3 тысячи рублей) и руководителям групп разработки (300 тысяч рублей).
Кроме того, в число лидеров вошли DevOps-инженеры и дата-сайентисты (по 250 тысяч рублей), системные аналитики и руководители строительных проектов (по 200 тысяч рублей).
Согласно результатам анализа, в топ-10 высокооплачиваемых удаленных вакансий вошли руководитель отдела продаж (186,6 тысячи рублей), программист-разработчик (176,7 тысячи рублей) руководитель маркетинга и рекламы (175 тысячи рублей) и главный инженер проекта (162,5 тысячи рублей).
Анализ вакансий с удаленным форматом работы представлен за первый квартал 2026 года.
