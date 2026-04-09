Раскрыто, кто рискует получить за месяц работы зарплату меньше МРОТ
02:18 09.04.2026
Раскрыто, кто рискует получить за месяц работы зарплату меньше МРОТ

РИА Новости: заключивший договор ГПХ может получить зарплату меньше МРОТ

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россиянин, заключивший при трудоустройстве договор гражданско-правового характера (ГПХ), рискует получать за работу выплаты меньше минимального размера оплаты труда, поскольку МРОТ не распространяется на данный вид отношений между сотрудником и работодателем, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин.
"Так как МРОТ установлен трудовым законодательством, то он не распространяется на лиц, работающих на основании договоров гражданско-правового характера. Поэтому для таких занятых заработная плата может быть и ниже МРОТ", - сказал Балынин.
Эксперт подчеркнул важность официального трудоустройства и отметил, что работникам следует избегать нелегальной занятости, а также подмены трудовых отношений договорами ГПХ.
Минимальный размер оплаты труда в России вырос до 27093 рублей в 2026 году.​
