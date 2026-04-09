Раскрыто, кто рискует получить за месяц работы зарплату меньше МРОТ

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россиянин, заключивший при трудоустройстве договор гражданско-правового характера (ГПХ), рискует получать за работу выплаты меньше минимального размера оплаты труда, поскольку МРОТ не распространяется на данный вид отношений между сотрудником и работодателем, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин.