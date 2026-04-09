Захарова назвала цели Запада

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Цель Запада заключается в том, чтобы затормозить многополярность, сделать так, чтобы остальной мир не развивался и не ушел вперед, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Цель Запада - затормозить многополярность, сделать так, чтобы мир не развивался, чтобы он не развивался с ними на равных, а теперь и вовсе - не дать ему уйти вперёд, чтобы только они доминировали и правили", - привели слова Захаровой в экспертном канале "Мастерской новых медиа" на платформе Max.
Несмотря на то, что Россию отключили от системы межбанковских платежей SWIFT, наша страна заявила, что будет рассчитываться в национальных валютах c Китаем, Индией, Бразилией, африканскими странами, то есть "странами, у которых крупнейшие запасы того, что надо будет всем в ближайшие 10-20 лет", подчеркнула Захарова.
