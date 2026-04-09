"В первый же день". Произошедшее на Ближнем Востоке поразило Запад

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Нападение Израиля на Ливан нарушает достигнутое перемирие с Ираном, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.
"В первый же день прекращения огня ЦАХАЛ начала самую агрессивную атаку. Зачем? Не для того ли, чтобы отменить перемирие?" — написал он в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи позже сообщил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
При этом глава Белого дома заявил, что прекращение ударов Израиля по Ливану не было включено в соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения "Хезболла".