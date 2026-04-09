Путин подписал закон о контроле за органами местного самоуправления

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления и их должностных лиц с учетом их конституционно-правового статуса.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Принятый закон предусматривает системное регулирование отношений, связанных с организацией и осуществлением контроля за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.

Также закрепляются механизмы, предусматривающие применение риск-ориентированного подхода при осуществлении такого контроля, проведение профилактических мероприятий, в частности профилактических визитов, использование механизмов продления сроков исполнения предписаний об устранении нарушений требований, установленных федеральным законодательством, и процедуры досудебного обжалования.

При выдаче предписаний об устранении выявленных нарушений контрольно-надзорные органы, согласно закону, обязаны будут учитывать особенности, связанные с формированием местных бюджетов и осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, организацией и проведением публичных слушаний и общественных обсуждений.

Документом также предусматриваются профилактические мероприятия в рамках госнадзора за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, расширение функционала единого реестра проверок, а также право, а не обязанность дополнительного использования в рамках контрольно-надзорной деятельности информационных систем контрольных органов, а также иных информационных систем, включая информационные системы субъектов РФ в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов РФ.