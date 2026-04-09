Путин подписал закон о краткосрочной страховке для таксистов

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2026 года заключать краткосрочные (от одного дня) договоры обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) при перевозках пассажиров и багажа легковыми такси.

Закон разрешает при перевозках пассажиров и багажа легковыми такси заключать договор ОСГОП на срок менее одного года, но не менее одного дня, если перевозчиком выступает физическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие право на осуществление такой деятельности.

Ранее таксисты обязаны были заключать договор ОСГОП минимум на год. Это не оптимально для водителей, которые редко садятся за руль, и сокращает число легально работающих таксистов, отмечал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

По его словам, возможность оформлять однодневную страховку снизит издержки таких водителей и поддержит их занятость, а также увеличит количество доступных такси и позитивно повлияет на стоимость перевозок.