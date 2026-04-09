Добровольно ставший иноагентом получил 8 месяцев условно

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Марат Никандров*, добровольно ставший в конце 2023 года иностранным агентом, сообщил РИА Новости, что получил восемь месяцев условно за нарушение порядка деятельности иноагентов.

В среду мировой судья по Щелковскому району вынес приговор по делу Никандрова*, ранее попросившего министерство юстиции РФ внести его в список иностранных агентов в 2023 году. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагентов).

"Суд вынес наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев… наказание считать условным, с испытательным сроком на один год", - сообщил агентству Никандров*.

Он добавил, что изначально прокурор просил назначить ему год условно, а само обвинение по делу, по его словам, "чисто техническое" и предъявлено из-за нарушения сроков подачи отчетности о деятельности иноагента.

Никандров* также отметил, что "легко отделался" и пока не знает, будет ли подавать апелляционную жалобу.

Марата Никандрова* признали иностранным агентом в 2023 году. В министерстве юстиции сообщали, что в реестр его внесли на основании подачи заявления о намерении действовать в качестве иноагента. Сам Никандров* добавил РИА Новости, что распространенная в СМИ версия о включении его в реестр "по приколу" недостоверна.