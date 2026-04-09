Захарова призвала Нобелевский комитет осудить геноцид советского народа

Как напоминала официальный представитель МИД РФ, в ходе геноцида советского народа, устроенного нацистами и их приспешниками в 1941-1945 годах, были убиты 14 миллионов советских граждан. При этом она предложила Нобелевскому комитету почтить их память заявлением с осуждением преступлений нацистов и их пособников.