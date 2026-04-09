21:01 09.04.2026
Захарова призвала Нобелевский комитет осудить геноцид советского народа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Нобелевскому комитету следует выступить с осуждением геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По данным, на которые ссылается Захарова, Нобелевский комитет "осудил" инициативу российских властей признать экстремистской организацией и запретить международное общественное движение "Мемориал"* (в реестре иностранных агентов).
"Почему-то 34 решения российских судов о признании геноцидом действий немецко-фашистских войск на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны Нобелевский комитет не заинтересовали. Даем ему еще один шанс", - написала она в своем Telegram-канале.
Как напоминала официальный представитель МИД РФ, в ходе геноцида советского народа, устроенного нацистами и их приспешниками в 1941-1945 годах, были убиты 14 миллионов советских граждан. При этом она предложила Нобелевскому комитету почтить их память заявлением с осуждением преступлений нацистов и их пособников.
"Со своими внутренними вопросами мы разберемся сами, без помощи заграницы. А вот проблематика геноцида советского народа имеет ярко выраженный международный контекст, так как уничтожать наших предков пришли из "посвященной", а лучше сказать зараженной нацизмом Европы. Так что лучшей возможности высказаться всем правочеловекам и не придумаешь", - подчеркнула она.
* Движение признано иноагентом и экстремистской организацией, ликвидировано Верховным судом РФ и запрещено в России.
