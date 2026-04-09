Бойцы "Юга" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 175 военных, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и одну боевую машину РСЗО "Град" за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рай-Александровка, Диброва, Краматорск, Ильиновка, Артема и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке оборонного ведомства.
В ведомстве отметили, что противник потерял свыше 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
