"Еще не закончилось". Европа приготовилась к экстремальному сценарию

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС принимают меры поддержки экономики на фоне высоких цен на энергоносители. Однако в Еврокомиссии предостерегли: действовать надо крайне аккуратно, иначе неизбежен бюджетный кризис. О чем идет речь — в материале РИА Новости.

Нормирование топлива

Агрессия США и Израиля против Ирана, ответные удары по инфраструктуре в регионе, заблокированный Ормузский пролив взвинтили цены на нефть и газ. В Брюсселе готовят антикризисные решения.

« Обсуждается план преодоления долгосрочных экономических последствий конфликта на Ближнем Востоке, рассматриваются наихудшие сценарии, которые могут потребовать нормирования потребления критически важных продуктов, включая авиационное и дизельное топливо, сообщил Financial Times еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

Как уточняет El Pais, ситуация напоминает 2022-й, когда Европа отказалась от российских энергоносителей.

Так, в Италии Air BP Italia (дочерняя компания BP) предупредила аэропорты Болоньи, Тревизо, Венеции и Милан-Линате об ограничениях на авиатопливо из-за дефицита со стороны ключевого оператора. Словения лимитировала продажи бензина на АЗС.

Меры поддержки

Как подчеркнул еврокомиссар, при критическом ухудшении обстановки ЕС допускает очередное высвобождение запасов нефти из стратегических резервов. А нынешний кризис, по его словам, "наверняка затянется". Поэтому, помимо ограничений, нужны и меры поддержки экономики.

А именно: cнижение налогов и акцизов на электроэнергию и топливо, прямые субсидии энергоемким отраслям и населению. Промышленности выделят порядка 30 миллиардов долларов.

« Кроме того, власти пытаются регулировать цены — вводят потолок для энергоносителей, чтобы избежать неконтролируемого роста. Плюс налог на сверхприбыль энергетических компаний, выигравших от подорожания топлива. Эти средства направят на субсидии.

"Только ненадолго"

Однако, предупредили в Еврокомиссии, все эти меры должны носить временный и ограниченный характер. Длительная и обширная поддержка усилит инфляционное давление, увеличит дефицит бюджета.

Ситуация действительно непростая. Дефицит ЕС в 2025-м — 3,3% ВВП. В 2024-м было 3,1%. А полагается не больше трех процентов. В антилидерах — Румыния (8,7%), Польша (8,5), Франция (5,4) и Бельгия (4,9%).

Наиболее сложно тем странам, где к рекордному дефициту прибавился огромный государственный долг. Это Франция (116%), Бельгия (106), Греция (154), Италия (138) и Испания (103%).

« "Финансовый дисбаланс усугубляют оборонные расходы, включая помощь третьим странам, процентные платежи по долгу и скудость доходной базы. Даже без новой масштабной антикризисной программы дефицит ЕС в этом году достигнет 3,4%, а государственный долг — 85% ВВП", — прогнозирует Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова.

К тому же только девять из двадцати семи стран ЕС самодостаточны, остальные зависят от помощи Брюсселя, добавляет Хаджимурад Булхароев, доцент Института международной экономики и бизнеса РУДН.

« В экономическом смысле наиболее чувствительны Италия, Франция и Бельгия — крупные экономики с высокой долговой нагрузкой. А также Румыния и Словакия — страны с меньшим фискальным буфером. Если же учесть промышленную уязвимость, в группе риска также Германия, Италия, Австрия, где энергоемкие отрасли особенно чувствительны к ценам", — указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.

Запас прочности

Субсидии создают риски резкого роста инфляции и скачка бюджетного дефицита. Европа, по сути, находится в состоянии экономического кризиса с 2022-го и пока не нашла способа его преодоления.

Нынешнее ценовое обострение и необходимость сдерживающих мер — крайне тяжелая нагрузка для экономики.

Так, мартовский прогноз Европейского центрального банка (ЕЦБ) предполагает среднюю инфляцию 2,6% в этом году из-за подорожания нефти и газа. Регулятор предупреждает: широкие и неограниченные субсидии усилят перенос энергоподорожания в остальную экономику.

Таким образом, финансовых ресурсов на новую щедрую антикризисную программу сейчас меньше, чем в 2022-м, когда шок был сильнее, но фискальные правила — мягче, а ставки — ниже.

В такой ситуации адресную помощь уязвимым домохозяйствам ЕС сможет выделять несколько кварталов. Однако на следующую волну обширных субсидий, налоговых каникул и потолков цен большинство стран едва ли способно, полагает Гордиенко.

Негативные последствия

Впрочем, и сворачивание поддержки чревато негативными последствиями. В краткосрочной перспективе — рост счетов за электроэнергию и газ, ухудшение положения энергоемких отраслей, ослабление потребительского спроса.

То есть отмена антикризисной программы сама по себе способна стать проциклическим ударом по экономике: инфляция ускорится, а рост ВВП замедлится.

« "Уже сейчас, на фоне ближневосточного шока, цены на газ и нефть взлетели на 70 и 60% соответственно, а платежи ЕС за импорт ископаемого топлива увеличились на 14 миллиардов евро. Это создает очень неприятную комбинацию: импортируемая инфляция возвращается в момент, когда часть стран все еще не привела бюджеты в порядок после прошлых потрясений", — подчеркивает Шатов.