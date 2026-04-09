Рейтинг@Mail.ru
Диетолог рассказала, сколько яиц можно есть в день без вреда для здоровья - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 09.04.2026
Диетолог рассказала, сколько яиц можно есть в день без вреда для здоровья

Кованова: без вреда для здоровья можно съесть до трех вареных яиц в день

© iStock.com / susandanielsВареные куриные яйца
Вареные куриные яйца - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© iStock.com / susandaniels
Вареные куриные яйца. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Без вреда для здоровья можно съесть до трех вареных яиц в день, сообщила диетолог-нутрициолог София Кованова в преддверии Пасхи.
"По вареным яйцам общая рекомендация – два-три желтка в день. На белки яиц строгих ограничений нет, а вот желтки – не больше двух-трех штук", – сказала Кованова aif.ru.
Она пояснила, что яйца – это полноценный белок, но с холестерином.
Пасху в 2026 году в Русской православной церкви отметят 12 апреля. Традиционно печь куличи и красить яйца православные верующие начинают в Чистый четверг - последний четверг перед Пасхой, 9 апреля.
ОбществоЗдоровье - ОбществоПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала