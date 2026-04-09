Диетолог рассказала, сколько яиц можно есть в день без вреда для здоровья

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Без вреда для здоровья можно съесть до трех вареных яиц в день, сообщила диетолог-нутрициолог София Кованова в преддверии Пасхи.
"По вареным яйцам общая рекомендация – два-три желтка в день. На белки яиц строгих ограничений нет, а вот желтки – не больше двух-трех штук", – сказала Кованова aif.ru.
Она пояснила, что яйца – это полноценный белок, но с холестерином.
Пасху в 2026 году в Русской православной церкви отметят 12 апреля. Традиционно печь куличи и красить яйца православные верующие начинают в Чистый четверг - последний четверг перед Пасхой, 9 апреля.