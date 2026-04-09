Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, чем нельзя красить яйца к Пасхе - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:29 09.04.2026 (обновлено: 05:54 09.04.2026)
Врач рассказала, чем нельзя красить яйца к Пасхе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКрашенные яйца
Крашенные яйца - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Крашенные яйца. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Яйца к Пасхе нельзя красить непищевыми красителями, так как яичная скорлупа пористая и вредные химические вещества могут проникать внутрь, рассказала РИА Новости научный сотрудник лаборатории иммунологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", врач-диетолог, врач-терапевт, автор программы "Нутрициология" Татьяна Солнцева.
"Для окрашивания пасхальных яиц, которые планируется употреблять в пищу, нельзя использовать непищевые красители, такие как текстильные краски, анилиновые красители, фломастеры или обычные краски (гуашь, акварель). Поскольку яичная скорлупа пористая (содержит около 7,5 тысяч пор), вредные химические вещества могут проникать внутрь и загрязнять белок яйца", — рассказала Солнцева.
Она отметила, что также не рекомендуется использовать и синтетические пищевые красители (E102 — тартразин, E110 "Солнечный закат", E129 — очаровательный красный и другие). Они могут оказать неблагоприятное воздействие на организм человека, особенно на детей.
"Окрашивать яйца лучше с помощью только сертифицированных пищевых красителей или натуральных продуктов. Например, луковая шелуха даст цвет от красного до коричневого, свекольный и клюквенный сок могут дать розовый, малиновый цвета; шафран — оранжевый, красная капуста — синий", — подчеркнула Солнцева.
ОбществоПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала