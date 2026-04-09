Врач рассказала, чем нельзя красить яйца к Пасхе

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Яйца к Пасхе нельзя красить непищевыми красителями, так как яичная скорлупа пористая и вредные химические вещества могут проникать внутрь, рассказала РИА Новости научный сотрудник лаборатории иммунологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", врач-диетолог, врач-терапевт, автор программы "Нутрициология" Татьяна Солнцева.
"Для окрашивания пасхальных яиц, которые планируется употреблять в пищу, нельзя использовать непищевые красители, такие как текстильные краски, анилиновые красители, фломастеры или обычные краски (гуашь, акварель). Поскольку яичная скорлупа пористая (содержит около 7,5 тысяч пор), вредные химические вещества могут проникать внутрь и загрязнять белок яйца", — рассказала Солнцева.
Она отметила, что также не рекомендуется использовать и синтетические пищевые красители (E102 — тартразин, E110 "Солнечный закат", E129 — очаровательный красный и другие). Они могут оказать неблагоприятное воздействие на организм человека, особенно на детей.
"Окрашивать яйца лучше с помощью только сертифицированных пищевых красителей или натуральных продуктов. Например, луковая шелуха даст цвет от красного до коричневого, свекольный и клюквенный сок могут дать розовый, малиновый цвета; шафран — оранжевый, красная капуста — синий", — подчеркнула Солнцева.
