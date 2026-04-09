Умер заслуженный артист России Виктор Яковлев

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Заслуженный артист России, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Виктор Яковлев ушел из жизни 9 апреля в возрасте 74 лет, сообщили в пресс-службе театра.

В пресс-службе уточнили, что артист долгое время боролся с тяжелой болезнью.

Виктор Яковлев окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году. Он являлся ведущим артистом Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина с 1979 года. В 2006 году ему присвоили почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации".