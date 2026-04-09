Стало известно, как будут определять размер новой семейной выплаты в России
04:47 09.04.2026
Стало известно, как будут определять размер новой семейной выплаты в России

Девушка считает прибыль на калькуляторе. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Размер новой ежегодной семейной выплаты будет зависеть от уровня официального дохода родителей, состава семьи и прожиточного минимума в регионе России, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты ИНСАП Президентской академии Елена Цацура.
Ранее Социальный фонд сообщил, что с 1 июня начнет прием заявок на получение новой выплаты. Подать заявление можно через портал "Госуслуги", МФЦ или клиентские службы Соцфонда.
"Размер выплаты будет зависеть от уровня официального дохода родителей, состава семьи и региональных размеров прожиточного минимума, поэтому он может существенно различаться в каждом конкретном случае", - сказала Цацура.
Она уточнила, что фактически это возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц. По итогам года налог пересчитывают по ставке 6%, разницу возвращают заявителю.
Ежегодная семейная налоговая выплата введена для работающих родителей с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 при очном обучении в вузе). Право на нее имеют семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.
ОбществоРоссияЕлена Цацура
 
 
