В ВТБ назвали меры господдержки для развития ИИ-рынка - РИА Новости, 09.04.2026
10:00 09.04.2026
В ВТБ назвали меры господдержки для развития ИИ-рынка

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. В числе приоритетных задач для устойчивого развития искусственного интеллекта (ИИ) и достижения технологического суверенитета — развитие инфраструктуры центров обработки данных (ЦОДов) и закрытие потребности в чипах с высоковычислительной мощностью, заявил заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов.
Заявление прозвучало на конференции банка Data Fusion.
"Эти направления имеют стратегическое значение для достижения технологического суверенитета. Решение подобных задач невозможно исключительно силами бизнеса и требует активного участия государства", — сказал Безбогов, его слова приводит пресс-служба банка.
Он добавил, что отдельное внимание следует уделить необходимости масштабного внедрения технологий искусственного интеллекта. Для этого, помимо установления ключевых показателей эффективности (КПЭ), требуется комплексная система стимулирования — включая финансовые преференции, субсидии и налоговые льготы.
"Проекты в сфере ИИ зачастую характеризуются значительными инвестициями и длительными сроками окупаемости. В финансовом секторе это приводит к их меньшей экономической привлекательности по сравнению с другими проектами с точки зрения количественных критериев", — объяснил Безбогов.
Дополнительная поддержка со стороны государства становится критически важным фактором для ускорения цифровой трансформации финансовой отрасли, резюмировал руковод.
