ВСУ атаковали дронами автомобиль в Брянской области

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами гражданский автомобиль в селе Новый Ропск в Брянской области, ранена мирная жительница, ей оказана вся необходимая медпомощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали дронами–камикадзе гражданский автомобиль в селе Новый Ропск Климовского района. В результате террористической атаки, к сожалению, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал губернатор в своем канале на платформе Max.
Он добавил, что поврежден автомобиль, оперативные и экстренные службы работают на месте.
