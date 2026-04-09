Балицкий заявил об ударе ВСУ по объекту энергетики в Запорожской области

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ВСУ нанесли массированный удар по объекту энергоинфраструктуры в южной части Запорожской области, повреждена часть оборудования, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Противник совершил очередной массированный удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Часть оборудования повреждена. Восстановительные бригады продолжают работы на тех участках, где это позволяет оперативная обстановка. На отдельных участках сохраняется высокая дроновая активность, что ограничивает работы", - написал Балицкий в своем канале на платформе Max.
Он добавил, что энергетики и оперативные службы прикладывают все усилия для скорейшей стабилизации обстановки и полного восстановления электроснабжения.
