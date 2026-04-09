Балицкий заявил об ударе ВСУ по объекту энергетики в Запорожской области

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ВСУ нанесли массированный удар по объекту энергоинфраструктуры в южной части Запорожской области, повреждена часть оборудования, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Он добавил, что энергетики и оперативные службы прикладывают все усилия для скорейшей стабилизации обстановки и полного восстановления электроснабжения.