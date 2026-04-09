В Брянской области при ударе ВСУ из РСЗО погиб мирный житель

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб и одна жительница ранена в результате удара ВСУ из РСЗО по поселку Белая Березка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Враг нанёс намеренный и подлый удар из РСЗО по поселку Белая Березка Трубчевского района. В результате очередного кровавого преступления киевского режима, к сожалению, один мирный житель погиб, одна жительница ранена", - написал губернатор в канале на платформе Max.
Пострадавшая, по данным Богомаза, доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего.
Также Богомаз сообщил, что в результате атак ВСУ один дом полностью уничтожен, один поврежден.