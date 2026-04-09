ВСУ нанесли удары по Новой Каховке в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. ВСУ нанесли удары по городу Новая Каховка Херсонской области, повреждены частные дома и газопровод, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Киевские террористы продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Херсонской области. Обстрелы повредили два частных жилых дома и газопровод низкого давления в Новой Каховке", - написал Сальдо в своем канале на платформе Мах.
Кроме того, по его словам, обстрелами повреждены частные дома в Горностаевке, Таврийском, Брилёвке, Костогрызово, Каирах, а в Богдановке, Каирах и Новой Каховке - легковые автомобили.
22 июня 2022, 17:18