ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 110 БПЛА за сутки

БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области, использовав более 110 беспилотников, один мирный житель погиб, 11 ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 30 населенных пунктов в 11 муниципалитетах попали под удар со стороны Украины. Было выпущено пять снарядов и зафиксированы атаки 116 БПЛА, из них 59 сбиты и подавлены над регионом, кроме того, сбит один воздушный шар над Корочанским округом. За отчетный период различные повреждения выявлены в 19 частных домовладениях, социальном и двух коммерческих объектах, техническом помещении, двух инфраструктурных объектах, административном здании, остановке и 19 транспортных средствах.
"В Белгороде в результате детонации беспилотника ранены двое мужчин… В Грайворонском округе … произведены атаки 36 беспилотников, 16 из которых сбиты. В городе Грайворон от атак дронов ранены трое мужчин", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский, Краснояружский и Волоконовский округа атакованы 35 беспилотниками, 12 из которых сбиты и подавлены. По словам главы области, по Борисовскому округу выпущено пять боеприпасов и совершены атаки пятью беспилотниками, один из которых сбит, над Валуйским, Вейделевским и Прохоровским округами сбиты и подавлены шесть БПЛА.
"В Шебекинском округе… нанесены удары 33 беспилотников, 24 из которых сбиты и подавлены. В селе Нежеголь в результате атаки дрона на автомобиль один мужчина погиб, четверо получили ранения... В городе Шебекино при исполнении служебных задач пострадали два бойца "Орлана", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
