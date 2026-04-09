Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 110 БПЛА за сутки - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 09.04.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области, использовав более 110 беспилотников, один мирный житель погиб, 11 ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 30 населенных пунктов в 11 муниципалитетах попали под удар со стороны Украины. Было выпущено пять снарядов и зафиксированы атаки 116 БПЛА, из них 59 сбиты и подавлены над регионом, кроме того, сбит один воздушный шар над Корочанским округом. За отчетный период различные повреждения выявлены в 19 частных домовладениях, социальном и двух коммерческих объектах, техническом помещении, двух инфраструктурных объектах, административном здании, остановке и 19 транспортных средствах.
Белгороде в результате детонации беспилотника ранены двое мужчин… В Грайворонском округе … произведены атаки 36 беспилотников, 16 из которых сбиты. В городе Грайворон от атак дронов ранены трое мужчин", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский, Краснояружский и Волоконовский округа атакованы 35 беспилотниками, 12 из которых сбиты и подавлены. По словам главы области, по Борисовскому округу выпущено пять боеприпасов и совершены атаки пятью беспилотниками, один из которых сбит, над Валуйским, Вейделевским и Прохоровским округами сбиты и подавлены шесть БПЛА.
"В Шебекинском округе… нанесены удары 33 беспилотников, 24 из которых сбиты и подавлены. В селе Нежеголь в результате атаки дрона на автомобиль один мужчина погиб, четверо получили ранения... В городе Шебекино при исполнении служебных задач пострадали два бойца "Орлана", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала