Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Пленный ВСУ рассказал, как сотрудники ТЦК его избивали для излечения

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Военнопленный Александр Завадский рассказал на видео Минобороны России, как его, психически больного, мобилизовали ТЦК, признали годным к военной службе и избивали для "излечения".

Как сообщает российское оборонное ведомство, уроженец Житомирской области Александр Завадский пять лет был пациентом психиатрической лечебницы, однако в 2025 году был признан полностью годным к военной службе и мобилизован. В учебке "Десна" военнопленный не мог оперативно реагировать на команды инструкторов, которые избивали мобилизованного солдата ВСУ , пытаясь "вылечить" его психическое расстройство.

"Издевались, по голове били за то, что не так автомат держал, неправильно повороты делал", - рассказал бывший военнослужащий ВСУ.

Как отметили в Минобороны России , после распределения из учебки Завадский, по мнению командиров, "идеально подошёл" для службы в 119-й отдельной бригаде теробороны и был отправлен на позиции в Краснопольский район Сумской области , где его и взяли в плен военнослужащие российской группировки войск "Север".

"Сейчас украинский военнопленный получает всю необходимую помощь, к нему относятся как к пациенту и единственное, чего ему не хватает - это общения с родными и близкими", - говорится в сообщении министерства