Пленный ВСУ рассказал, как сотрудники ТЦК его избивали для излечения

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Военнопленный Александр Завадский рассказал на видео Минобороны России, как его, психически больного, мобилизовали ТЦК, признали годным к военной службе и избивали для "излечения".
Как сообщает российское оборонное ведомство, уроженец Житомирской области Александр Завадский пять лет был пациентом психиатрической лечебницы, однако в 2025 году был признан полностью годным к военной службе и мобилизован. В учебке "Десна" военнопленный не мог оперативно реагировать на команды инструкторов, которые избивали мобилизованного солдата ВСУ, пытаясь "вылечить" его психическое расстройство.
"Издевались, по голове били за то, что не так автомат держал, неправильно повороты делал", - рассказал бывший военнослужащий ВСУ.
Как отметили в Минобороны России, после распределения из учебки Завадский, по мнению командиров, "идеально подошёл" для службы в 119-й отдельной бригаде теробороны и был отправлен на позиции в Краснопольский район Сумской области, где его и взяли в плен военнослужащие российской группировки войск "Север".
"Сейчас украинский военнопленный получает всю необходимую помощь, к нему относятся как к пациенту и единственное, чего ему не хватает - это общения с родными и близкими", - говорится в сообщении министерства.
По признанию Завадского, сдача в плен спасла ему жизнь, за что он поблагодарил бойцов российской армии.